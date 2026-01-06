行人優先區限速20公里開始實施 屏東還在研議中

限速20公里的行人優先區各縣市開始實施了。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕行人優先區已開始上路，規定行人優先區內行車車速不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭，違者最高可罰36000元，各縣市都已經進行相關道路的設置，屏東縣目前仍在研議中，目前僅有減速區限速30公里，但提醒民眾要多加留意。

行人優先區已經在去年10月起開始實施，公告的路段行車不能超過20公里，一般超速最重可處最2400元，超過最高速限40公里，最重可罰36000元，台北、高雄等多個縣市都已經設立部分的路段，屏東縣目前雖未設立，但已進行檢討研議。

廣告 廣告

屏東縣交通隊表示，行人優先區屏東縣目前還沒有提案討論，但相關單位都已在研議，目前屏東縣只有減速區域，例如三地門山區部分道路限速30公里，恆春也有設立減速區，但還沒有20公里以下，但新規定已經開始執行，請民眾到其他縣市時要多加注意小心。

對於行人優先區限速20公里以下，民眾則認為真的比腳踏車速度還慢，開車騎車要開這種速度，真的很難為也不方便，有必要檢討。

【看原文連結】

更多自由時報報導

暖冬12月蛇仍活躍 屏東果園至少4尾蛇連續中網

LTN投票箱》告別2025 你覺得哪ㄧ句話堪稱去年「洗腦金句」？

高鐵延伸屏東計畫 高雄市區明挖工程長度擴增至逾5公里

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

