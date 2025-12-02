行人優先 桃警取締近 1.9 萬件 事故大幅減少

執法＋教育雙管齊下 桃園打造友善行人城市。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局為打造更安全的行人環境，自今（114）年 1 月 1 日至 11 月 30 日止，針對「路口不停讓行人」違規大力執法，共取締 18,935 件，比去（113）年同期的 17,112 件明顯增加 1,823 件，增幅達 10.65%。在持續執法與宣導並行之下，1 至 11 月間行人交通事故降至 1,514 件，相較去年同期 1,753 件，減少 239 件，降幅高達 13.7%，展現改善行人安全的具體成效。

警方表示，行人友善是中央與地方共同推動的重要交通政策。立法院已於 10 月 28 日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正（待行政院公布實施日期），新法大幅提高未讓行人致傷或致死的罰鍰：肇事致人受傷者將由原本 7,200 元提高至 18,000 元；若造成重傷或死亡，一律處以最高 36,000 元，並吊銷駕照。警方提醒駕駛務必落實「行人優先」原則，避免因一時疏忽而付出沉重代價。

為配合修法精神，桃園警方自 11 月 1 日啟動為期一個月的「行人交通安全大執法」專案，針對「路口不停讓行人」及「行人違規」等項目進行強化取締。11 月份共取締 4,158 件，較去（113）年同期的 1,989 件大幅增加 109%，反映警方執法力度全面提升。經統計，11 月行人交通事故共 180 件，較 10 月的 196 件減少 16 件，降幅 8.16%，顯示執法確實能有效降低事故發生。

除取締違規外，桃園市警察局亦積極透過宣導提升用路人觀念。11 月期間共在各機關、社區與集會場所辦理 99 場交通安全宣導，強調駕駛應養成「停讓行人」與「減速慢行」的習慣；同時也提醒行人注意自身安全，共同維護良好的交通秩序。

在交通工程方面，交通局持續推動多項步行環境改善措施，包括行人友善區規劃、組合式減速平台、路段阻隔設施、行人安全擋柱與放大版行人專用號誌等，期望透過工程與管理雙向並進，引導駕駛減速、提高警覺性，進一步打造安全、舒適的人本交通環境。

警方強調，未來將持續加強執法密度與宣導頻率，讓「行人優先」成為城市共同遵守的交通文化。只有駕駛、行人及政府三方共同努力，才能讓桃園成為更安全、更友善的步行城市。(圖/警方提供)