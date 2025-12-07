行人友善 加強未停讓執法

基隆市長謝國樑強調，「行人安全是城市生活最基本的要求」，基隆長期以來亦為重視行人交通安全的城市之一。（基隆市政府提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市近期連續發生多起行人交通事故，引發社會關注。市長謝國樑七日上午前往基隆市警察局，聽取行人事故態樣及市府後續精進作為報告，並指示警察局針對車輛未停讓行人之違規行為加強執法，全力降低行人受傷風險，確保市民行走安全。

謝國樑強調，「行人安全是城市生活最基本的要求」，基隆長期以來亦為重視行人交通安全的城市之一。市府將持續強化「停讓行人」與「行人有序」之執法及宣導，同時與立委林沛祥協力推動修法，以明確定義減速行為，讓執法標準更加一致並具清楚依據。他呼籲所有用路人行經行穿線務必減速慢行、提高警覺，並指出市府將比照首都編列繁重加給，提升警員福利，以支持第一線警力持續投入交通安全維護工作。

警察局長林信雄說明，基隆自十一月起進入秋冬雨季，陰雨天候導致天色昏暗、路面溼滑與能見度下降，使交通事故風險增加。為此，自七日起，警察局將整合既有「行人有序」勤務，調整執行「行人友善」專案，強化取締車輛行經行穿線未減速或未停讓行人之違規行為，並指示各分駐（派出）所於每日六至八時、十六至十八時及十八至二十時三個時段，加強巡邏及定點守望勤務，並在易肇事路段（口）至少駐點三十分鐘，同時運用手持式測速器提升取締密度，以強化交通管理並降低事故風險。

謝國樑表示，一一四年截至十二月五日止，基隆市共發生行人交通事故一百八十七件，較去年同期三百四十件大幅減少一百五十三件，降幅達四成五，顯示市府推動的各項措施已逐漸展現成效。然而，他強調，任何一件事故的發生都不應被視為理所當然，市府將持續透過校園、社區與媒體宣導深化市民路權觀念，與市民共同打造更安全、更友善的交通環境。