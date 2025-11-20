行人地獄再現？學生走斑馬線險遭撞 交通處竟稱無法設置紅綠燈：會影響車流

新竹一名學生經過斑馬線正準備到學校上課，卻差點被加速衝出的機車撞上，驚險畫面嚇壞不少網友。翻攝自Threads@wowtchout



校門口差點成行人地獄！昨日（11/18）Threads流傳一段行車紀錄器影片，一名學生正準備過斑馬線到學校上課時，一輛機車突然衝出，差點撞到斑馬線上的學生。不少家長看到影片後嚇出一身冷汗，有人去電校長室，希望校長要求交通處在路口設置按鈕式紅綠燈，校長卻表示交通處到現場會勘後，回覆「這條街有三所學校，每個校門都設紅綠燈會影響車流」，讓網友驚呼「原來號誌是服務車流，不是保障孩子安全的」。

昨日網路上流傳一段影片，一名學生在新竹國立陽明交大附中校門口外，正準備穿越馬路到學校上課，由於該處沒有紅綠燈，學生只能趁一名駕駛放慢速度、準備禮讓行人通過時，趁機加速通過馬路。沒想到一輛機車卻突然加速竄出，差點撞上斑馬線上的學生，所幸學生反應迅速，急忙往前加速，幸運逃過一劫。

廣告 廣告

原PO表示，該名學生只差不到一秒的時間就會被撞上，差點進不了校門，並透露他致電校長室反映後，校長隨即要求交通處設置按鈕式紅綠燈，讓學生能夠安全通過馬路。不料新竹縣交通處會勘後卻回覆，該路段有三所學校，若每個校門都設置紅綠燈會影響車流，「給條斑馬線就夠了」。

交通處回覆引起許多網友不滿，紛紛批評「原來號誌是服務車流，不是保障孩子安全」、「行人地獄不意外」。《華視新聞網》記者實際到現場查看後發現，當地平時車流量很大，卻缺乏紅綠燈，早已讓當地居民憂心忡忡，「有時候真的車速太快，年輕人開車，嚇死人，真的嚇死人，這裡（中央路）很容易出車禍。」

據《華視新聞網》報導，新竹縣交通旅遊處副處長張淇銘建議，該處前方右側約50公尺、靠台1線路口設有穿越中央路之行穿線，並設有號誌燈，建議學童在非導護時段可由該處通行。竹縣警竹北分局竹北派出所副所長江映涵則表示，有行人穿越時，未暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。

更多太報報導

驚呆！苗栗賓士女停路邊「開車門一蹲」 長裙掩護「當街便溺」

獼猴超兇！坐供桌搶祭品 眾人看傻…高雄元亨寺「壓克力罩」怕祖先沒得吃

39歲鍾瑶爆新戀情！昔遭吳慷仁狠甩 甜牽對象是2年前的他