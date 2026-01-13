行人地獄太囂張！美籍男地院前拍違停遭揪領亮刀 駕駛惱羞下場慘

記者陳佳鈴／台中報導

林男不滿違停行為遭外籍人士拍攝，竟惱羞成怒下車理論。衝突過程中，林男情緒失控，不僅動手粗暴地拉扯黃男衣領，甚至疑似亮出刀械揮舞恐嚇。（圖／翻攝threads)

「行人地獄」惡名再添一筆，而且這次還丟臉丟到國外去！台中市西區自由路一段、台中地方法院前，今（13）日下午3時許發生一起離譜的暴力糾紛。一名28歲林姓駕駛大剌剌將轎車違停在「行人穿越道」上，阻礙通行。一名35歲的美籍黃姓男子見狀，拿出手機準備錄影檢舉，沒想到此舉竟引爆林男怒火，當街上演全武行。

目擊者指出，林男不滿違停行為遭外籍人士拍攝，竟惱羞成怒下車理論。衝突過程中，林男情緒失控，不僅動手粗暴地拉扯黃男衣領，甚至疑似亮出刀械揮舞恐嚇，行徑相當囂張且危險。而美籍黃男在驚恐之餘，也疑似以言語激烈回擊，雙方在莊嚴的法院門口爆發激烈口角。

台中市警一分局獲報後火速趕抵現場，雖然雙方已無肢體衝突，但警方認為林男在公共場所亮刀且動手拉扯，已構成具體危害。警方當場依《恐嚇罪》將林男以準現行犯身分逮捕，並移送地檢署偵辦；至於美籍黃男因在爭執中涉及言語辱罵，也被依《公然侮辱罪》一併函送法辦。原本單純的交通違規，演變成亮刀刑案，林男這下不僅得吃罰單，還得為自己的衝動付出慘痛代價。

