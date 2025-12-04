行人地獄！台中情侶過馬路 遭左轉轎車撞擊

〔記者張軒哲／台中報導〕行人地獄再現！台中市清水區中華路與海濱路口昨晚發生一對男女穿越斑馬線遭轉彎轎車撞擊事故，造成2人四肢、臀部及頸椎等部位擦傷挫傷，意識清楚，送醫治療後無大礙，昨晚均已離院返家，轎車駕駛王男經酒測後無酒駕情事，警方已調查肇事原因及責任。

清水警方今日指出，昨晚一對男女穿越清水區中華路與海濱路口，已經走完3分之2斑馬線，王男駕駛轎車，疑似視線死角，左轉時擦撞2名行人，造成2名行人跌坐在地，四肢、臀部及頸椎等部位擦傷挫傷，送醫治療。

廣告 廣告

警方呼籲，汽車轉彎時，容易因為車體或車柱阻擋視線，而無法看見周遭的其他車輛及行人，轉彎前務必放慢速度、打方向燈，檢視後視鏡，並藉由傾斜身體或擺動頭部避開車柱的死角範圍，若遇有行人正在穿越道路時，應停讓行人先行後，再慢速通過行人穿越道完成轉彎；行人亦應隨時提高警覺、注意周遭車輛動態。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國1重大車禍1死9傷！男駕駛頸部斷裂慘死

男闖泳池2度持槍朝2童瞄準、扣扳機 教練護童、生死瞬間全曝光

台中烏日驚見死亡車禍 女騎士遭捲進聯結車底不治

苗栗台61線聯絡道曳引車追撞 2車卡住車道

