即時中心／徐子為報導

台中1名74歲李姓老翁今（23）清晨5點多，在台灣大道3段上走斑馬線準備過馬路，未料竟被一輛小貨車撞飛，駕駛46歲陳姓男子疑似因未注意才釀禍，造成李男當場頭部、左手撕裂傷，送醫後因氣胸，住進加護病房觀察中。





台中市消防局今清晨5點58分許接獲民眾報案，稱西屯區文心路3段與台灣大道3段發生車禍，到場時發現74歲李姓老翁倒臥地上，頭部及左手撕裂傷流血，老翁自訴有左胸口疼痛等症狀，立即將他送醫急救。

廣告 廣告

院方表示，老翁因氣胸送進加護病房觀察治療，意識清楚，目前暫無生命危險。

台中市警察局第六分局說明，營業小貨車駕駛46歲陳姓男子右轉台灣大道三段時，與行人李姓男子發生碰撞，李男受傷送醫，陳姓駕駛未受傷，酒測無飲酒反應，經調閱周邊監視器畫面確認，行人被撞時是走在人行穿越道上，將依法開罰。陳男表示，當時沒注意到李姓老翁過馬路。



警方表示，駕駛若違反道路交通管理處罰條例未禮讓行人致人死傷，可處罰鍰新台幣7200元到3萬6000元。駕照方面，若肇事致人受傷者，吊扣駕照1年；致人重傷或死亡者吊銷駕照。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／行人地獄？台中74歲翁過馬路 竟遭「小貨車撞飛送加護病房」

更多民視新聞報導

化妝品驚傳含蘇丹紅！國內12業者下架 衛福部曝檢驗「這時」出爐

譴責中國對台鎮壓！國際自由聯盟通過決議 沈伯洋曝關鍵插曲

賠慘！「麻吉大哥」黃立成加密帳戶傳已被「完全清算」 虧損竟達6.4億元

