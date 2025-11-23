行人地獄！台中74歲翁「綠燈過斑馬線」 遭轉彎小貨車撞飛送醫不治

74歲李姓老翁清晨依綠燈過馬路，遭小貨車右轉撞飛送醫，目前在加護病房觀察。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區23日清晨發生行人車禍意外。74歲李姓老翁依綠燈指示走在行人穿越道上過馬路時，遭46歲陳姓男子駕駛的小貨車右轉撞飛，李翁頭部與左手出現撕裂傷，經送醫搶救後仍宣告不治。

台中市消防局於23日清晨5時58分接獲通報，指文心路三段與台灣大道三段路口發生車禍。救護人員到場時，發現李翁倒臥地上，頭部與左手明顯撕裂傷流血，且自述左胸疼痛，立即送醫急救，但最終仍宣告不治。

警方初步調查，李翁當時依綠燈通行走在行人穿越道上，陳姓貨車駕駛則沿文心路右轉進入台灣大道，因未注意到過馬路的李翁而發生事故。陳男酒測值為0，但涉有未禮讓行人情形。事故詳細肇因待警方調閱路口監視器進一步釐清。

