行人地獄！轎車左轉沒在看 2高中生過馬路遭撞

兩名高中生過斑馬線，結果遭到一輛轎車左轉撞上，導致兩人當場重摔。（圖／東森新聞）





台中又發生行人地獄！3號晚間8點多，台中清水區中華路跟海濱路口，兩名高中生過斑馬線，結果遭到一輛轎車左轉撞上，導致兩人當場重摔，幸好送醫均無大礙，肇事駕駛最高恐怕被罰3萬6千元，並吊扣駕照一年。

十字路口，兩位同學邊走邊聊天，這時後方一輛轎車左轉過來，直接將兩人剷倒，一個人被撞飛，另一個跌坐在地上，當場痛到爬不起身。

附近民眾：「我覺得應該是駕駛疏忽，因為他要左轉嘛，但是他自己沒有去注意到行人，再來就是可能昏暗也有關係。」

廣告 廣告

沒想到又有行人地獄事件，3號晚間八點多，在台中清水區中華路上，當時兩名高中同學，倆倆並肩過馬路，這時候海濱路的一輛轎車，左轉過來將兩人撞倒，事後救護車趕來，將他們紛紛送往醫院救治，兩個人的傷勢，有四肢、臀部跟頸椎擦挫傷，幸好治療後沒有大礙。

附近民眾：「可能就是各自都沒有注意吧，開車的也是不小心，然後行人或許可能自己沒有注意吧。」

肇事的是35歲王姓男子，沒有酒駕，但到了路口，疑似沒放慢查看加上視線關係，導致沒注意到這兩位同學，現在把人撞傷，視同未禮讓行人，依照法規，將處7千2到最高3萬6千元罰鍰，還要吊扣駕照一年。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

沒在看？行人疑未注意路況 突「衝出」險遭撞

台中行人地獄！ 加拿大女走斑馬線 遭左轉車撞飛

獨家／三岔路口恐成行人地獄？僅閃燈車輛搶通行

