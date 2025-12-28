即時中心／林耿郁報導

行人地獄再+1？台8線中橫公路花蓮太魯閣路段，25日中午發生一起交通事故，一輛黃色自小貨車在轉彎時，不慎擦撞同向騎乘自行車的沙烏地阿拉伯籍男子，造成他摔傷送醫，所幸傷勢並無大礙，目前警方已介入調查釐清肇事原因。

撞到外國人！新城警分局天祥派出所表示，這起車禍發生於25日中午12時左右，地點在台8線168.7公里太魯閣路段處。

當時25歲蔡姓男子駕駛自小貨車，沿台8線由西往東行駛時，不慎擦撞同向右側騎乘自行車的29歲沙烏地阿拉伯籍男性旅客，導致對方倒地受傷；過程全被後方汽車行車紀錄器拍下。

廣告 廣告

事故導致自行車騎士頭部、手腳多處擦挫傷，所幸經救護人員送醫治療後，無生命危險；至於肇事的貨車駕駛，剛開始並未停車，不過事後有折返現場，返回才發現阿拉伯男子受傷。

經過酒測後確認雙方數值均為0；詳細肇事原因仍待深入調查釐清。





原文出處：快新聞／行人地獄？阿拉伯遊客「自行車遊太魯閣」 遭貨車擦撞慘摔

更多民視新聞報導

小學生騎YouBike撞「稀有法拉利」 家長恐需負擔天價維修帳單

驚險! 台中大吊車疑剎車失靈"倒退嚕" 苗栗2大車迎面相撞

重機遊福壽山遭迎面撞飛! 駕駛肇逃疑為"非法移工"

