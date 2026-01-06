行人庇護島"僅5公分高+警示線剝落" 北市議員炮轟
生活中心／陳堯棋 談駿豪 台北報導
為了推動行人安全，近年北市陸續在市區設置行人庇護島，但民視獨家掌握，上個月在承德路二段、錦西街口施作的庇護島，高度竟然只有五公分高，甚至還沒有加裝反光導標。今天（6日）實地走訪發現，儘管廠商已加裝反光導標，但施工品質差，不只標線剝落、反光立牌也搖搖欲墜。議員痛批根本是豆腐渣工程，讓大同居民淪為次等公民。
機車騎士在台北承德路二段、錦西街口左轉，差點衝上行人庇護島，一不小心就會撞到行人！仔細一看，庇護島圓弧頂，不只沒加裝反光導標，還發現已有多處被撞到缺角、露出水泥！
北市大同區新設行人庇護島，黑黃警示線剝落 。（圖／民視新聞）台北市議員(民)陳怡君：「(捲)尺插下去，大概在5公分左右，有史以來看過最矮的庇護島。」綠營北市議員陳怡君，拿出捲尺丈量，發現庇護島高度竟然只有5公分，車輛輕鬆就能輾上去，就連黑黃色警示線，輕輕用手一撕就剝落，標誌立牌螺絲也沒栓好、搖搖欲墜，這種施工品質，連路人也看傻眼。民眾：「一般的(庇護島)就比較高，這根做得比較矮，我就不知道他們怎麼設計的，(車輛)速度快一點就上來啦。」民眾：「我是覺得太低了，可以再做高一點，因為真的是，那個(防撞)效果不大啦。」聲稱沒看到這麼矮的庇護島，加上路口周邊就有雙連國小、成淵高中兩間學校，質疑明明設立在學區，要來保護行人安全，卻完全沒有防撞功能。
北市大同區新設行人庇護島，標誌立牌螺絲未栓緊。（圖／民視新聞）台北市議員(民)陳怡君：「我們大同區的民眾不是二等公民，根本就是豆腐渣的工程，我們用手一撕開，這個黑黃警示(線)，地面上的油漆一撥就剝落了，更離譜的是，反光的立牌，這個連螺絲都沒有栓好。」去年12月中旬，北市交工處委外廠商，綜合行車動線、行人安全，該路段參考國外設計經驗，行人庇護島採10公分高度設置，並搭配反光導標、遵行標誌及危險標記，好不容易工程在一月初完成，卻只做半套。北市交工處施工科長許銓倫：「我們近期會辦一個會勘，去確認他(廠商)是不是有依圖施工，然後如果是有一些瑕疵的部分，我們會擇期，請工程單位擇期去改善。」北市交工處近期將前往勘查，只是這樣的施工品質，不只市民搖頭，蔣萬安信誓旦旦要打造的人本交通，恐怕也要打上大問號！
原文出處：行人庇護島「僅5公分高+警示線剝落」 北市議員炮轟
