社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

最近有民眾發現，新北市土城中央路二段旁路邊，怎麼有一大塊長約7公尺「橘黃色」凸起物，經過民眾都相當好奇，原來這塊是區公所設置的「行人庇護島」，由於過去這裡人車爭道，才會設計保護行人安全，但這樣的設計，也讓民眾看的一頭霧水，根本不知道設置的作用，來看我們獨家。

不知道、不知道、不知道，民眾的標準答案只有一個，就是不知道，大家看了通通霧煞煞，網友更紛紛留言「這是模特兒伸展台嗎」、「這是最奇葩設計」，這塊神奇凸起物，到底是什麼？

「行人庇護島」設計霧煞煞 網友：這是最奇葩設計

"行人庇護島"設計霧煞煞! 網友:這是最奇葩設計。（圖／民視新聞）





原來這個是「行人庇護島」，由於這個地方是五叉路口，車流量非常多，過去人車爭道，車禍、違停的狀況相當多，110年到112年這裡就多達31起事故，很多行人走在這裡實在心驚驚。

這個庇護島在上個月完成，新舊比一比，行人行走空間多了防護，但也有人擔心，會不會反而跌倒或撞擊。





「行人庇護島」設計霧煞煞 網友：這是最奇葩設計

"行人庇護島"設計霧煞煞! 網友:這是最奇葩設計。（圖／民視新聞）





民眾看法兩極，區公所表示，這塊也是土城首例，現在是觀察期，也會看成效及各界反應，做滾動式調整。





