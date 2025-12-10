行人死亡增至263人「路段事故成隱憂」：高齡者違規穿越風險最高

記者李育道／台北報導

道路交通事故最新數據出爐，交通部指出，今年截至9月雖然整體死亡人數仍呈下降趨勢，但高齡行人於「路段」發生事故的比例偏高，顯示穿越行為不當已成交通安全最大隱憂。道安記者會今（10日）由交通部次長陳彥伯、路政道安司司長吳東凌、公路局副組長謝敏郎共同報告，強調路口保護措施已見成效，但「路段行人安全」將成未來最重要的改善目標。

今年1至9月道路交通事故總死亡2084人，雖與112年、113年相比持續下降，但仍未達到目標。（圖／交通部提供）

陳彥伯表示今年1至9月道路交通事故總死亡2084人，雖與112年、113年相比持續下降，但仍未達到目標，後續將持續強化策略。高齡者死亡截至9月883人較113年減少28人、112年減少31人，兒少死亡47人較113年減少6人、112年減少14人，行人死亡則高達263人較113年增加10人、112年增加7人。

交通部道安說明簡報。（圖／交通部提供）

拆開各縣市來看，30日整體死亡人數部分，台南市多達225人較113年增加18人依舊居冠，新北市199人較113年增加3人為第二多；30日行人死亡人數則是台中市總計48人較113年增加10人成行人死亡人數最多縣市，接著是高雄市31人較113年增加9人位居第二、新北市30人較去年增加4人位居第三。

吳東凌針對行人死亡人數增加表示，9月一度因波動造成數據上升，不過10月A1事故已明顯回穩；若從1至11月觀察，行人A1事故較去年同期減少8.6%，顯示整體改善趨勢不變。他說，政府近三年大力推動「路口停讓」政策，行人路口三日內死亡佔比已由112年的53%降至114年的46%，每年約下降3%至4%，證明路口保護策略成效明顯。

吳東凌指出，分析發現高齡者在路段死亡比例高達56%，兒少為9.6%，其他族群約34.9%。肇因以恍神、不依標誌標線穿越道路、違規行為為主，高齡者步行速度慢，一旦選擇在無號誌路段穿越，傷亡風險極高。（圖／記者李育道攝影）

不過，行人總死亡下降速度仍偏緩，主因落在「路段事故增加」。吳東凌指出，分析發現高齡者在路段死亡比例高達56%，兒少為9.6%，其他族群約34.9%。肇因以恍神、不依標誌標線穿越道路、違規行為為主，高齡者步行速度慢，一旦選擇在無號誌路段穿越，傷亡風險極高。他強調：「穿越馬路務必走路口，不要走路段。」並透露未來將加強宣導、提供圖卡、教育課程，甚至讓高齡者理解「穿越一線車道約需5秒、雙向兩車道約需10秒」，提升安全判斷。

在工程改善方面，交通部指出，今年多項工程指標皆大幅超標，包括行人庇護島、行人專用時相、路口設施改善、雙色溫照明、人行道改善、校園周邊改善等，均超過原定年度目標。公路局副組長謝敏郎也補充，雙色溫照明（路段黃光、路口白光）用於提醒駕駛提高警覺，近期成效明顯，截至11月底已改善275處，年底有望突破300處，後續將持續全面推動。

1-9月各縣市30日整體死亡人數，台南市依舊奪冠。（圖／交通部提供）

1-9月各縣市30日行人死亡人數，台中市依舊奪冠。（圖／交通部提供）

路口雙色溫路燈照明改善。（圖／交通部提供）

交通部分享改善前與改善後，明顯白光明亮許多。（圖／交通部提供）

數據顯示改善後下降了14.3%事故發生。（圖／交通部提供）

