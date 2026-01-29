行人綠燈閃燈時走斑馬線 最快4月起免罰

（中央社記者余曉涵台北29日電）現行規定行人專用號誌閃爍時，禁止行人走上斑馬線，否則依法開罰。交通部說，因考量號誌閃爍是「警告」行人綠燈即將結束，修正放寬相關規定，讓行人不再挨罰，預計4月上路。

交通部日前預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條。

交通部說，行人專用號誌「行走行人」的綠色燈號閃光顯示時，是警示行人可通行的綠燈時間即將結束，尚未進入道路者，為安全起見，要避免再進入道路；但現行規定是尚未跨入者「禁止」跨入，導致部分行人因此受到處罰。

對此，交通部強調，行人號誌閃光綠燈的設計，不在催促行人「趕快通過」，而是提醒「停下腳步」，因此修法保障行人（特別是高齡者）的交通安全，預計今年4月上路。（編輯：吳素柔）1150129