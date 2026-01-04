行人與騎士互不相讓起衝突 中和警即時到場依法偵辦

中和警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

中和警分局昨（3）日晚上20時許獲報，指稱新北市中和區大勇街發生爭吵情事，旋即派遣線上巡邏警力前往處理。經了解，行人秦男(29歲)與駕駛普重機之曹男(32歲)，因行車過程中雙方互不相讓，致生行車糾紛，進而發生肢體衝突，造成雙方均有輕微挫傷。

秀山所長陳正文

中和警分局指出員警到場時現場已無爭吵及衝突情事，經告知相關法律權益，雙方均表示將提出告訴，全案依毀損、傷害等罪嫌移請新北地檢署偵辦。