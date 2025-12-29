行人行經北藝中心 也能成為《光蹤》創作一部分

《光蹤》透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡。（臺北表演藝術中心提供）

「親．建築」顧問王俊傑（右起）、藝術家鄭先喻、策展人黃偉倫（左1）與臺北表演藝術中心董事長王文儀，共同為城市中的行走留下軌跡。（臺北表演藝術中心提供）

臺北表演藝術中心推出「親・建築」的第二件作品—《光蹤》，由藝術家鄭先喻創作。作品延續「北藝生活」計畫的策劃脈絡，從「建築即表演藝術」的概念出發，讓光隨著行走的身影流動，在城市日常之中留下一道短暫而清晰的軌跡。即日起直至明年12月31日的展期中，《光蹤》將於每日下午4點至凌晨12點，隨著每日不同的人流、節奏與時間生成、延展並消逝，形成一段段短暫卻清晰的軌跡。

北藝中心表示，《光蹤》透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，引導電腦控制的燈光，在指定區域內追隨行人的移動軌跡，創造出如同自動舞臺追光燈（Follow-Spot）的效果。當觀者進入感應範圍，一束光便會鎖定並隨行移動，使行走中的身影被清楚地照亮。這種互動將那些平常隱沒於人群中的身影，短暫地推向「被看見」的位置。《光蹤》讓光隨著人們的步伐生成、移動，並在離去後消逝，使行走本身化為一場短暫而完整的表演，讓行經的每一步都在這留下痕跡，城市的光景也因此更加生動。

測試時，藝術家鄭先喻觀察到各式截然不同的反應：有的人在被光追隨時略顯驚嚇、隨即躲避；有的人又驚又喜，甚至在光移動後主動追逐；也有人自在地走在光中，甚至刻意放慢腳步享受被注視的過程。他認為，這些反應之所以有趣，正是因為它映照出人們在「被看見」時的不同心態，而行走本身也暫時脫離通往目的地的功能性，轉化為如走上舞台般的瞬間，沒有預告，也沒有排練，每個人都在不經意間成為城市舞臺的主角。