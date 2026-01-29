行人衝「閃爍小綠人」不罰了？交通部擬修法4月上路

生活中心／饒婉馨報導

許多民眾過馬路看到行人號誌燈「小綠人」開始閃爍，通常會急忙衝上斑馬線，但根據現行法規，這種行為其實屬於違規，最高可處 500 元罰鍰。交通部於 27 日正式預告修正相關規則，未來將放寬限制，行人即便在綠燈閃爍期間踏入行穿線，也不會再被認定為違法行為，這項新制預計最快於今（2026）年 4 月正式實施。





小綠人閃爍「行人衝斑馬線罰500元」引民怨！交通部擬修法放寬4月上路

現行法規指出，在小綠人閃爍時，還沒踏上斑馬線的用路人不能強行通過，否則將處以500元罰鍰。（示意圖／民視新聞網）

現行法規綠燈閃爍禁止跨入！誤踩紅線恐罰 500 元

現行的「道路交通標誌標線號誌設置規則」中，小綠人顯示狀態具有明確法律意義。綠燈穩定顯示時，行人應快速通行；當進入閃光狀態時，則規定已經在馬路上的行人應加快通過，尚未進入道路的人則「禁止跨入」。不少行人因為不清楚這項細節，在閃燈時強行穿越，結果觸犯《道路交通管理處罰條例》中「行人未依號誌指示通行」的規定，面臨 500 元罰鍰。交通部觀察到行人號誌原本的設計初衷是為了保障安全，然而現行條文使用「禁止跨入」等強硬字眼，導致部分民眾在日常生活中意外受罰。為了提供更正確且人性化的過馬路觀念，官方決定針對號誌顯示意義進行大幅度調整。

交通部表示，號誌不應帶有催促意味，因此決定修正現有法規。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

刪除快速通行要求！閃燈改為提醒「避免跨入」保障長者

綠燈穩定顯示部分，交通部決定刪除要求行人「應快速通行」的敘述，認為號誌設定時間已足夠讓行人以正常速率通過，不應帶有催促意味；至於閃光綠燈時段，法規將由原本的「禁止跨入」修正為「避免跨入」，並將已進入道路者的行為準則從「快速通過」調整為「儘速通過」。路政及道安司強調，行人閃光綠燈的設計用意並非催促行人奔跑趕路，而是要提醒民眾剩餘時間即將結束，應衡量自身狀況判斷是否停下腳步。

原文出處：小綠人閃爍「行人衝斑馬線罰500元」引民怨！交通部擬修法放寬4月上路

