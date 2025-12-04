行人走斑馬線又被撞! 2高中生遭左轉車撞飛

中部中心 ／中部綜合報導

有兩名高中生，步行在台中清水區一處斑馬線上，卻遭到一輛左轉轎車猛撞，其中一名女高中生遭撞飛摔落地面，同行的同學也被波及倒地，肇事駕駛告訴警方，疑似視線死角，遭到車柱擋住，才會釀禍。





高中生過斑馬線被左轉轎車撞！ 女同學翻滾一圈落地 男同學倒地傻住

兩名高中生走斑馬線遭左轉車輛撞擊 女高中生噴飛落地。（圖／翻攝畫面）

兩名高中生，來到路口走斑馬線過馬路，但走到一半時，一輛銀色轎車要左轉彎，竟然朝著兩人撞下去，女高中生被撞飛滾了一圈落地，男同學則摔倒在一旁，整個人定格傻住，事發現地點在台中清水區海濱路和中華路口，3日晚間9點多，另外角度監視器可以看到，轎車轉彎疑似沒減速，行人好端端走在斑馬線上，也會被撞飛

高中生過斑馬線被左轉轎車撞！ 女同學翻滾一圈落地 男同學倒地傻住

警方獲報到場處理替肇事駕駛酒測 沒有酒駕情況。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場處理，替肇事駕駛酒測，沒有飲酒情事，駕駛說，疑似視線死角，沒看到路過的同學，才會撞上他們，還好兩名同學經過住院治療，已經出院返家休養。轎車行經路口必須禮讓行人，要過斑馬線前也得減速，確認有無行人通行，才能減少意外發生。





