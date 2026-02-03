行人走斑馬線挨撞！駕駛緊張再輾害亡、又撞6車

台北市內湖區昨天（2日）晚間，駕駛準備左轉時撞倒了正在過馬路的行人，將行人輾過再衝撞路邊六輛機車。（圖／東森新聞）





台北市內湖區昨天（2日）晚間，有駕駛行經康寧路一段準備左轉時，撞倒了正在過馬路的行人，他疑似太過緊張，又將行人輾過，再衝撞路邊六輛機車，導致行人當場沒有了生命跡象，搶救不治。

一台黑色休旅車快速經過，準備左轉彎，但駕駛沒想到的是，他會在路口撞到行人。

2號晚上，在台北市內湖康寧路上，黑色休旅車駕駛開車準備前往位在信義區的工地，卻在左轉的時候，疑似因為沒有注意前方路況，和下雨天視線不好，撞到了走在斑馬線上的39歲男子，因為撞擊過後駕駛太緊張，先是將行人輾過，隨後又撞擊了路邊6台機車才停下，男子遭撞又被輾過，當場失去呼吸心跳，送醫後搶救不治。

受波及車主vs.記者：「目前看起來就是幾處磨損啦，非常嚴重的擦傷，（所以來牽車之前也不知道，這邊昨天有發生車禍），不知道不知道，警察也沒有聯絡。」

受波及車主一早來牽車，看到自己的愛車遭受撞擊被磨損，也感到無奈，至於詳細的事故原因，還有後續的賠償事宜都還有待釐清。

