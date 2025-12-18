行人走路邊遭公車後照鏡「巴頭」！網酸：不是該檢討交通部、縣市政府嗎？

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

在馬路上並排走超危險！桃園市桃園區民生路發生一起驚險意外，一對男女昨（17）日下午並肩走在車水馬龍的路邊時，走在外側的男子突遭後方公車的後照鏡撞擊頭部，由於力道過大，讓他痛得當場抱頭。而此段影片也被分享到社群上，掀起兩派網友論戰。

一對男女昨（17）日下午並肩走在車水馬龍的路邊時，走在外側的男子突遭後方公車的後照鏡撞擊頭部，由於力道過大，讓他痛得當場抱頭。（圖／爆料公社 FB）

臉書社團「 爆料公社 」今（18）日發布一段影片，畫面中可見一對男女並肩走在民生路上，走在靠外側的男子未注意自己與來車的距離，遭到後方行駛而來的公車後照鏡撞擊頭部，力道過大讓男子痛到抱頭彎腰，一旁的女子也隨即上前關心傷勢。

相關畫面曝光後，隨即引起兩派網友論戰。不少網友認為男子這樣走路明顯就是不對，「很多人走在馬路上，完全不在意，只能說活該」、「走那麼外面，難怪被公車巴頭」、「沒人行道要盡量靠右走啊～還晃出車道」、「走那麼出來超危險」、「走在路中間還可以有說有笑、完全沒有警戒心」。

不過也有網友認為，很多人行道都被占滿車子或雜物，行人只能冒著生命危險走在車道，「台灣缺乏人行道，人走在馬路上就是危險」、「因為沒有人行道，所以只能走在車道上，這不是應該要檢討交通部、縣市政府嗎？」、「明明就是道路設計不良，行人沒地方可以走，只好走上馬路」。



