行人路霸有3類！ 彰化縣警局籲別違規免受罰

行人路霸有3類！彰化縣警局交通隊提醒民眾別違規，以免受罰。（圖：李河錫攝）

為洗刷「行人地獄」汙名，交通部針對違反「路口停讓行人」法規提高罰則。但，行人在穿越馬路時也不能蓄意違規或佔用，彰化縣警局交通隊歸納「捨近求遠、無視斑馬線」、「切西瓜斜穿路口」以及「低頭族過馬路」等3大類「錯誤穿越」行人路霸現象，提醒民眾不要因違規而受罰。

彰化縣警局交通隊副隊長葉柏志指出民眾常犯的3大類「錯誤穿越」馬路的違規現象；最常見的是「捨近求遠，無視斑馬線」，不少民眾覺得多走幾步路很麻煩，明明路口就有斑馬線穿越道、天橋或地下道，卻選擇直接穿越馬路；另一類屬於「切西瓜斜穿路口」，部分民眾為了抄捷徑，不走斑馬線，而是斜切穿越路中央，常因車輛駕駛人的「視線死角」、反應不及而出車禍；還有一類屬「低頭族」看手機過馬路，完全沒有在注意左右來車，是最容易被撞受傷的行為。

葉柏志表示，馬路如虎口！行人如果違規穿越馬路，可處500元罰鍰，他呼籲過馬路時千萬不要低頭滑手機，別拿生命開玩笑，以確保安全。（李河錫報導）