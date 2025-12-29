行人闖紅燈被搖車窗嗆聲！ 怒趴引擎蓋遭甩飛

男子和轎車駕駛發生衝突，不只在路邊互毆，男子還趴上引擎蓋阻止對方離開。（圖／東森新聞）





新北市三重徐匯中學捷運站旁，昨晚（28號）深夜11點多，有民眾目擊，男子和轎車駕駛發生衝突，不只在路邊互毆，男子還趴上引擎蓋阻止對方離開，嚇得趕緊報警。警方到場將男子帶回偵辦，釐清衝突起因，原來是他不滿闖紅燈，被轎車開窗嗆聲。

街頭鬧轟轟，轎車往前衝，仔細看它的引擎蓋上還趴著一名男子，他們在路口，一鬧就是好幾分鐘，趴車之前，男子和朋友先攔車，強開車門還動手毆人，衝突從路中到路邊，男子被駕駛揮了一拳，擊倒在地但他不放棄，眼看對方要把車開走，整個人往引擎蓋上趴，行徑超級危險，但衝突怎麼發生，是行車糾紛。

根據了解，當時行人號誌是紅燈，但這兩名行人卻直接闖越馬路，把經過的轎車嚇到，因此對方停下來搖下車窗，問他們「你們是不會看燈嗎」，因此引起行人不滿，雙方爆發衝突。

事發在新北市三重三和路四段上，徐匯中學捷運站旁，28號晚上11點多，闖紅燈的行人58歲男子不滿被轎車開窗嗆聲，往前狂追90公尺，趁著轎車停等紅燈，不只攔車動手，還趴上引擎蓋，轎車把人甩掉，開到派出所報案，而轄區也接獲民眾報案。

員警vs.趴車男子：「（欸大哥，你剛剛還有別人嗎），沒有啊，（你自己一個人而已嗎），他們兩個打我一個，（兩個打一個，那眼鏡是你的嗎），對啊。」

員警到場，男子還急著告狀，身上多處都是傷，而他的朋友早一步跑掉，闖禍被自己人丟包，儘管雙方後續不追究，但街頭鬥毆都被依社維法送辦，男子闖紅燈也得挨罰單。

