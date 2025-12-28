行人驚逃！捷運忠孝復興站旁 變電站爆炸「炸凸牆面」
捷運忠孝復興站旁的百貨鬧區，今天（28日）上午九點多，捷運公司的變電站突然爆炸起火，不少民眾路過，都被巨大爆裂聲嚇壞，甚至連變電站的牆面都被炸凸。北捷調查，是變壓器異常產生瞬間火花，導致板南線一度出現電力異常、電扶梯暫停運作，已經陸續恢復。至於牆面部分，強調是方便更換設備的空心磚牆，不影響主結構。
一家大小開心上街，卻碰上爆炸瞬間，火光伴隨濃煙，嚇得他們全部不敢再往前，還有人就站在腳踏車旁邊，車子倒了，他也驚恐，往後退，這地點還是東區熱鬧百貨商圈。目擊民眾：「超扯超扯，整個都炸到凸出來，那牆壁。」
起火的，是捷運主變電站，砰的一聲，甚至連牆面也明顯變型。
案發之後，現場已經拉起封鎖線，而變電站的外牆整片凸出，就連北捷的公務車也都被炸壞。
目擊民眾：「聽到碰一聲很大聲，然後我就過來看，上面就冒煙冒黑煙。」
對比今年4月GOOGLE街景圖，原本牆面還算平整，但如今爆炸後瞬間，凹凸不平。
附近店家：「我在裡面看外面碰有火，這裡都是玻璃，還好沒有人坐外面，有客人坐（靠門口）這裡，就啊很可怕。」
變電站後方牆壁一片焦黑，爆炸當下，停在牆面旁的腳踏車也因此被移走。單車騎士：「我們不是停那裡，是停這邊，所以離這面牆還有點遠。」
案發建築物是捷運供電單位新復捷主變電站，捷運公司回應，是變壓器異常，產生瞬間火花，由自動滅火設備啟動滅火。
北捷系統處長施政延：「變電站的一些玻璃跟外牆，也有一些凸起，主要是因為短路的關係，然後那個震波，把這個玻璃弄破，它屬於空心磚牆，是為了要讓我們去換設備，可以易於去把它敲除，去做更換，所以整個的主結構，也沒有因為這次事件，受到影響。」
儘管整起事件無人受傷、受困，卻也導致新埔站到善導寺站車站，部分電力跳脫，進行轉供電復電，才沒影響列車運行，但看看案發地點就在鬧區人行道旁，這一炸，已經炸出安全問題。
