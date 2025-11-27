行使航行自由！紐西蘭海軍最大軍艦穿越台海 共軍全程跟監甚至模擬攻擊

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台海情勢持續受外界關注，近年除了共軍不時跨越台海中線擾台外，不少國家軍艦也會通過台灣海峽，宣示「航行自由」，近期紐西蘭海軍也罕見出現在台海！據《路透社》報導，紐西蘭海軍最大軍艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）補給艦，於11月初穿越台灣海峽。

紐西蘭補給艦奧特亞羅瓦號5日通過台海。（圖／紐西蘭國防部）

根據《路透社》報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）證實，奧特亞羅瓦號於11月5日從南海航向東北亞地區時，穿越台灣海峽；這是紐西蘭海軍繼去年9月後再度通過台海。柯林斯強調，該次通過台海是紐西蘭行使《聯合國海洋法公約》保障的航行自由權利，行動完全符合國際法。

對於紐西蘭海軍通過台海的情形，台灣國防部回應表示，國軍持續掌握區域內所有軍事活動，並根據情形做出相應反應，以確保國防安全。

儘管中國國防部對此沒有回應，不過知情人士指出，中國軍方全程追蹤奧特亞羅瓦號，不僅派出戰機和軍艦尾隨，甚至還進行模擬攻擊訓練。而在奧特亞羅瓦號通過台海後，中國即於隔天（6日）派出殲16戰機在台海及西南海域進行「聯合戰備警巡」。

各國軍艦穿越台海的舉動，都會讓企圖將「台海內海化」的中國相當不滿。不過近年通過台海的各國海軍逐漸增加，除了紐西蘭軍艦月初罕見通過台海外，去年德國軍艦也在睽違22年首度穿越台海。多國政府皆主張軍艦穿越台海是屬於「航行自由」的範疇，事實上，美國海軍每隔幾個月就會通過台海，英國、法國與加拿大等國軍艦穿越台灣海峽也時有所聞。

