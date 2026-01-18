行健館調整敬老優惠、全時開放

桃園市新屋高中發出最新公告，將游泳池與3樓綜合球場全面開放給一般民眾休閒使用，游泳池提供敬老票憑證免費。（本報資料照片）

桃園市新屋高中內的新屋多功能運動中心「行健館」，去年9月與原委外廠商解約暫停開放後，改由學校自行管理，重新啟用的開放範圍、設施修復、營運方式、收費標準卻引發地方民怨，校方檢討後，將游泳池與3樓綜合球場全面開放給一般民眾休閒使用。

民進黨市議員陳睿生指出，原行健館校方僅開放泳道區域，其餘小型泳池、SPA、水療設施、烤箱、蒸氣室及各類球場皆未對外開放。校方另以部分器材、設施尚待修復為由，限制場館對外開放範圍，且原先的公告票價方案無法適用社會局的長者優惠，造成長者可用設施變少，卻可能還得多付費，喜愛運動的長輩抱怨連連。

面對場館因收益不足導致招標卡關，陳睿生建議市府採組合標方式，將市區及偏鄉場館合併辦理招標，以提高履約誘因，也期盼市府提出可行的招標模式與辦理期程。

新屋高中在17日發出最新公告，指出行健館參考原營運階段使用便利，以尊敬長老、全時開放、優惠計價為最大調整方案，游泳池及三樓綜合球場全面開放給一般民眾休閒使用，其中游泳池含25公尺水道、烤箱、蒸氣室，開放時間平日早上5點半至晚上8點、例假日及國定假日早上8點至下午5點，收費全票100元、優待票50元，敬老憑證免費。

另單面羽球場及籃球場採現場登記，羽球場每小時300元、籃球場每小時1000元。校方也說，行健館部分設施仍待改善，包含SPA池迴水、熱泵、節能、燈光、門禁系統等，皆已提計畫向桃園市政府申請經費中。