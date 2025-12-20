行兇前先縱火「聲東擊西」？張文釀4死11傷慘劇 騎機車火燒車庫畫面曝

記者林盈君／台北報導

本月19日，27歲的嫌犯張文，涉嫌到台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，丟擲煙霧彈及汽油彈，持30公分長刀隨機攻擊，釀多人死傷，張文最終也墜樓身亡。而張文到北車犯案前，涉縱火燒毀汽機車，造成自小客車2台、重機3部毀損，其犯案畫面也曝光，從畫面中可以清楚看到，張文朝某車庫丟了易燃物，接著車庫就冒出火光，而張文縱火是為了分散警消注意力？抑或是為隨機殺人「壯膽」？警方正在持續釐清中。

從畫面中，可以看到張文騎乘機車，身穿黑色短褲、戴白色安全帽，於中山區林森北路某民宅車庫前停下，之後進入車庫內，之後騎車逃逸，沒過多久，車庫就冒出火光。而張文縱火後，又改騎乘Ubike返回中正區，於公園路租屋處變更衣物，之後又涉嫌縱火燒租屋處，接著離開步行前往捷運台北車站。

張文於北車犯案後，又逃往大同區南京西路某旅館，之後再度離開，步行前往中山捷運站，並持刀進入誠品南西店犯案，最後逃往頂樓，墜樓身亡。警方調查指出，張文共使用17顆煙霧彈、還有12個汽油彈尚未使用的，於張文旅館房間內，發現尚未使用的23瓶汽油彈，於租屋處查獲24個煙霧彈空盒，查獲刀械13把（租屋處5把、旅館1把 ），張文犯案時，攜帶了7把刀，不過於頂樓只發現4把，其餘恐因墜樓掉落其他地方。

最新死亡名單：

1.嫌犯張文（27歲男性）19日晚間、國泰醫院於19時42分宣告死亡。

2.余姓民眾（57歲男性、北車）19日晚間、台大醫院於20時7分宣告死亡。

3.蕭姓機車騎士（37歲男性、中山站、保全業）19日晚間、馬偕醫院於20時10分宣告死亡。

4.王姓男顧客（37歲男性、誠品南西店）19日晚間、新光醫院於22時13分宣告死亡。

傷者名單：

1.劉姓男子（54歲男性、捷運局員工、北車）輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

2.蔣姓男子（20歲男性、誠品南西店）胸部穿刺傷，送內湖國醫，加護病房治療。

3.汪姓男子（30歲男性、誠品南西店）頸部外傷，送台大，加護病房治療。

4.黃姓女子（56歲女性、誠品南西店）左手受傷、肩部割傷，送中興。

5.黃姓女子（50歲女性、誠品南西店）左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

自行就醫傷者名單：

共2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院、土城長庚（台北車站4人受傷、誠品南西1人、中山站1人）

張文到北車犯案前，涉縱火燒毀汽機車畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

