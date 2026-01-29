行兇原因曝！台中男不滿「火麻」變大麻判刑不服 割頸婦8刀命危

記者陳佳鈴／台中報導

60 歲的婦人前往籃球場準備跳廣場舞時，遭張男持刀瘋狂砍殺。婦人傷勢極其危險，送醫檢視發現身中八刀。(圖／翻攝畫面)

台中市大雅區龍善二街今（29）日上午 8 時許，一名年約 60 歲的婦人前往籃球場準備跳廣場舞時，遭張男持刀瘋狂砍殺。婦人傷勢極其危險，送醫檢視發現身中八刀，目前已送往醫院緊急插管並進入手術室搶救。而兇嫌逃亡後竟離奇在國道被撞因此落網。而他在案發前也預先在臉書預告，除了不滿音響太大聲，也道出他疑似不滿案件被冤枉，才做出殺人行為。

經查，張男在犯案前，已事先在網路上發布預告文，自稱因種植火麻被抓，被依毒品罪重判，又控訴住家附近的公園有噪音、違停等問題，自己多次投訴檢舉都沒用，自稱是因求助無門才犯案。

張男在犯案前，還提前發布預告文，以偏激言論控訴社會不公，緣起於這起案件！張男先前因在住處栽種高達 93 株大麻植株，並試圖於社群以每株 5,000 元高價販售，一、二審均被依《毒品危害防制條例》之「意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪」判處有期徒刑 5 年 6 月。張男不服提起上訴，最高法院日前（115 年 1 月）作成裁定，認定原審判決事證確鑿，駁回上訴，全案定讞。

張男在犯案前，已事先在網路上發布預告文，自稱因種植火麻被抓，被依毒品罪重判，他在IG抱怨不滿判決對司法感到不公。（圖／翻攝嫌犯IG）

張男在庭上辯稱，他是在網路上以 150 元低價購買「火麻種子」，主觀上認為自己種的是火麻仁（中藥材或食材），並無栽種大麻之犯意。然而，法院調閱其在蝦皮購物與賣家的對話發現，張男曾詢問：「是可以發芽長大的嗎？我不是要吃的」、「發芽了」等語，顯示其對種子發芽長成植株具有高度期待，而非僅作食用。

法院認定張男具備犯罪意圖之關鍵事證包括：警方在現場查獲 93 株具大麻特徵之植株，且現場備有育苗盆、培養土等完整栽種設備，顯非一時好奇。另外張男加入名為「420 福利社」（420 為大麻文化通稱）的 LINE 群組，並在群組內以每株 5,000 元之價格尋找買家。法官審理認為張男本身並無施用大麻習慣，卻投入大量資金與精力栽種，其目的顯然是為了提供他人製造毒品。

最高法院認為，原審（台中高分院）已詳盡調查相關證據，包含民航局與調查局的毒品鑑定書、蝦皮對話紀錄及承辦警員之證詞。張男上訴理由僅是對事實認定進行爭辯，並未具體指摘原判決違背何種法令，不符合第三審上訴要件。

最終，最高法院裁定駁回上訴，張男必須為其栽種大麻行為服刑5年6月，相關設備與大麻植株均沒收銷毀。

