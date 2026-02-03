行兇工具曝！失戀男「20CM足療刀」隨機殺路人 女傷者：以為被打一下

社會中心／羅欣怡報導

台南市長黃偉哲前往醫院探視傷患。（圖／翻攝畫面）

台南市南區金華派出所前，今（3日）晚間8時許，一名在足體養生館上班的男子疑因感情因素突然抓狂，隨手拿了「足療刀」攻擊走在斑馬線上的行人，造成1男1女受傷。市長黃偉哲也在第一時間趕赴醫院探視無辜受傷的民眾，第一位被刺傷的女傷者說，當時只覺得嫌犯走路怪怪的，但也沒有多想，嫌犯攻擊自己時還以為「被打一下」，沒想到竟是背部被劃了一刀。

第一位被攻擊的女傷者以為自己「被打」。（圖／翻攝畫面）

晚間的攻擊事件，包含嫌犯在內一共有3人受傷，最先被攻擊的是一名女子，當時她買完晚餐正要過馬路，嫌犯就迎面而來，當下只覺得他走路晃晃的，沒想到就突然攻擊，一開始還以為自己是被打，但最後感覺到背部愈來愈痛，摸了摸才發現受傷。

嫌犯接著又朝斑馬線上另一名男子攻擊，嫌犯殺紅了眼，死追著背心男不放，一路殺到派出所外，男子跌坐在階梯上，不停發出慘叫聲，一度想站起來，卻又跌倒，讓嫌犯有機可乘，連續攻擊。這時聽到外面的動靜，先將背心男拉進派出所，其他員警傾巢而出，立刻將發狂的嫌犯壓制在地。

20公分足療刀變成殺人工具。（圖／翻攝畫面）

黃偉哲也在臉書指出，除了探視傷者外，也跟家屬表達慰問與關心，同時也請救治醫院務必提供最完善的醫療協助。相關案情正由檢警深入偵辦中，有任何最新情況，也會一一向市民朋友報告。

