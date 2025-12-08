「行刑式槍擊」16槍斃命！原來槍手是替補的…「殺手一號」用這招躲過

記者洪正達／高雄報導

可疑男子不時出現在案發現場策畫路線，但警方卻發現他早在左營發生車禍，也因通緝身分遭到上銬逮捕。（圖／翻攝畫面）

高雄左營區今年8月間發生通緝犯羅天義出門遛狗期間，遭到埋伏已久的槍手楊云豪槍擊16槍，其中羅男身中5槍當場慘死，但楊云豪在案發一週後偷渡出境，檢警歷經近百日的調查後，全案於8日偵結，只不過經檢警抽絲剝繭後，赫然發現楊云豪並非此案的唯一殺手，先前早已安排另名殺手伺機作案，只不過「殺手一號」因出車禍被警方發現其通緝身分當場逮捕歸案，因此才由楊云豪接手狙殺任務。

回顧案情，羅天義於今年8月22日早上7點多出門遛彼特犬時，遭到楊云豪持槍擋住去路，羅男往回跑距家門前30公尺遭楊男連開16槍斃命；案發後楊云豪跳上接應車輛逃逸，最後在橋頭區一處產業道路將接應的BMW燒毀，並翻牆跳進高雄大學後再搭計程車離去，之後在幕後金主協助下先躲藏在北部，再輾轉來到屏東，並由大鵬灣偷渡出海。

檢警在案發後持續追查並調閱監視器畫面拼湊逃逸路線，最後鎖定楊云豪身分，並連接將涉案的30名共犯帶回偵辦，至今有7人遭到羈押；但專案小組同時也發現，楊云豪今年7月搭機返回國後，由范姓主嫌安排他到新竹取槍，再南下高雄策畫這起槍擊案，一個月後才準備動手。

而正當專案人員在排查所有監視影像時，發現還有另名可疑男子在場，因此也將他列入調查，原來該男也是殺手團其中一名成員，只不過才剛開始策畫之初，就在半屏山停車場外發生車禍，當楠梓分局警方到場後，發現該男通緝身分，當場將他逮捕並解送歸案。

由於檢警發現他將車停在半屏山停車場，還多次在羅家附近徘迴，路線幾乎與楊云豪重疊，但也不排除是臨陣脫逃，藉由製造車禍故意讓警方逮捕藉此閃過槍擊案究責，但無論如何該案都發生在羅天義遭槍殺前，檢方也認定他未參與排除共犯。

專案小組則透露，「殺手集團」心思相當縝密，除了有4車接應外，還有監控手、接應手約10人上下，至於早一步被逮捕的「槍手一號」曾在案發後炫耀自己本來也是殺手之一，因此檢警不排除有多名殺手機動替補上場，準備隨時將羅男置於死地。





不良行為，請勿模仿！

