行刑式槍殺高雄通緝犯 27歲槍手背景遭起底

51歲詐欺與毒品通緝犯羅天義，今年8月22日清晨在高雄左營遛狗時遭連開16槍身亡。警方追查發現槍手為27歲楊云豪，且楊男已從屏東偷渡出境。橋頭地檢署11月28日發布殺人通緝。

回顧這起槍殺命案，羅天義當天早上7時許在左營區文學路豪宅外遛其飼養的比特犬，遭楊男持槍近距離朝頭、頸、腹連開16槍。羅天義要害連中5槍，當場倒臥家門外死亡。楊男完成狙殺後，跑進1輛BMW轎車並在撞壞停車場柵欄後逃逸。

警方以車追人，發現該輛BMW連同作案槍枝，已在橋頭區甲典街與田中路交叉口偏僻處遭燒毀。進一步追查確認車輛為權利車，另槍手變裝後爬牆進入高雄大學，再步行離開高大搭乘計程車到定點，下車後持續變裝、搭計程車與接受共犯連番接應，於行兇1周後在屏東搭乘漁船偷渡出海。

警方查出，楊男除獲得多名共犯協助，其權利車也經過多次轉手，光車主、掮客及仲介就多達10多人，地點遍布新竹及桃園。楊男更被安排先逃到桃園、新竹一帶藏匿，再南下從屏東逃離，其斷點之多不只讓調查困難重重，警方甚至一度在新竹攻堅撲空，顯見此案經過縝密規劃、詳細分工與有完整的執行力。

另據《聯合報》，楊男年僅27歲，過去多在新北市三重、土城一帶活動，曾是詐團車手，涉入過押人討債、砸店等事件，並有不滿被人看一眼而追車砸車紀錄，也因為其案底多為輕罪，警方起初並未特別鎖定楊男。橋頭地檢署於上月28日對楊發布殺人通緝。

