行前日本遊突取消 基隆26民眾控遭旅行社騙近百萬
基隆市 / 綜合報導
旅行社詐騙案要提醒大家小心了，基隆市有多位民眾到警局報案，指控一名蕭姓女子因為長期招攬旅遊團，讓他們不疑有他，報名參加這個月7日的日本東北旅遊，全額團費97萬多元，都已經事前繳清，卻在行程前一天，被以日本「有熊出沒」為由取消出團，後續更發現，旅行社根本沒訂機票，受騙民眾只希望旅行社能出面負責，討回屬於自己的旅費，至於當事旅行社則表示還需要再了解狀況，再進行回覆。
多位民眾面露無奈，擠在警局前你一句我一句，眾人聚集全因為...，拿手機，打開手機群組寫滿旅行費用收款細項，款項全繳進旅行社口袋，大家卻在出發前一天被取消行程，受騙民眾說：「最後她幫我們收這旅行費的時候，收得很勤，一般出國旅費都收一點訂金，然後在出團的後一個禮拜開說明會，才收尾款，可是她6到8月份就急著把我們收齊了。」
原定要7日就要飛往日本東北，泡暖呼呼的溫泉，但民眾卻被通知近期日本熊出沒，行程取消遭指控詐騙的，是宜蘭縣一處旅行社，負責處理的蕭姓女子長期招攬旅遊團，民眾不疑有他選擇跟團，多位民眾在六月先繳交2萬元訂金，8月就將全額團費都繳清，等到出團日前卻被以有熊出沒為由，取消出團。
記者VS.受騙民眾說：「(所以之前都沒有一些徵兆)，完全沒有，完全沒有。」受騙民眾說：「我們大概在(出團日前)七八天的時候。」受騙民眾說：「還很感謝她，請她吃飯，她來基隆吃飯時候，我們還跟她提了一下，怎麼沒有個開說明會一下，她說這個時候還有人開說明會喔。」
民眾更控訴事後發現，旅行社根本沒有訂機票，受騙民眾26人，大多數是基隆市退休長者，還包括退休的消防局長、副總隊長及前議員等人，總金額高達97萬5000元，原本充滿期待的國外旅遊，如今卻化為遺憾，受騙民眾只希望旅行社能出面負責，討回屬於自己的旅費，至於當事旅行社則表示還需要再了解，進行回覆。
旅行社詐騙！稱日熊出沒取消出團 基隆26人被詐近百萬
假出金集團詐騙逾157億元 主嫌歐俞彤一審判24年
中國也有愛心筆詐騙！ 受害人被連坑4次騙走3.5萬
