行動不便老翁受困台17線 口湖警暖心協助返家

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林口湖鄉一名吳姓老翁因醫療代步車故障卡在台17線路旁，所幸北港警分局口湖聯合所員警巡邏經過即時發現，迅速介入協助並將老翁安全送返家中，避免交通危險與低溫風勢對其造成進一步傷害。

事發於19日中午，副所長蔡瑞彬與警員王鉦耀巡經該處時，注意到老翁獨自坐在代步車上神情無助。警方上前關心後得知，代步車左前輪破裂、電瓶亦完全無電，使老翁無法移動。由於此路段車流量大，加上東北季風強烈，現場安全情況令人憂心。

吳翁因行動不便，家屬雖趕到現場，但在缺乏工具與配件下也無法進行簡易修復。警方評估久留路邊恐有失衡摔倒、遭風寒影響等風險，因此向家屬取得同意後，立即將老翁扶助至警車，並安全送返口湖住處。

吳翁家屬對警方的熱心協助表示由衷感謝，並表示將另尋專人協助代步車維修，避免再次發生受困情形。

北港警分局提醒，醫療代步車為許多長者的重要交通工具，建議家屬定期檢查輪胎、電瓶及煞車等裝置，確保行車安全，也呼籲民眾若在路上發現需協助者，可立即通報警方，使危機得以及時排除。（照片／北港警分局提供）