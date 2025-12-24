行動不便迎新居 跨區搬家總動員

來看慈濟人幫忙跨區搬家，高雄湖內區慈濟志工呂金鳳，租了16年的租屋處，因為屋主收回，他也因為行動不便，抽到左營區的社會住宅，兩區志工出動，協助他搬家入厝，迎接新的開始。

滿滿一車，跨區搬家，還來了一群慈濟志工。坐著輪椅的呂金鳳，因為抽到左營區社會住宅，他原先住了16年的湖內區，有志工一路相伴搬家。

慈濟志工 康惠舟：「可以讓你們疼惜 照顧這樣，我們就很放心，我們真的很感動，真的再三的感恩再感恩。」

慈濟志工 黃美貴：「(他)有抽到社宅，左一的家人，真的很踴躍，就大家接龍，報名了15位。」

呂金鳳因為車禍，只能坐著輪椅，但他仍常到環保站付出。

慈濟志工 楊素花：「他雖然這樣子，但是他勸募的功能很棒，他就是都去勸募。」

搬新家，大家幫忙貼上春聯，迎接新年。「(孫女)睡這裡，我睡在這裡。」

慈濟志工 呂金鳳：「很窩心，就是好像是真的自己的家，心裡滿滿的，都是(想)怎麼這麼多人，(來幫你)對，我說真的是法親。」

有志工接力傳愛，新家小而美，現在安住心，重新出發，未來的路，能走的更穩，更有力量。

