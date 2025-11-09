行動中學習觀察 竹市青年志工隊培訓成果豐碩

志工培訓陳信如講師與青年志工大合照 圖說2:香山玻璃工藝傳承體驗-林旻慶講師介紹玻璃燒製過程 圖說3:香山玻璃工藝傳承體驗-林瑤農老師與青年志工。





為激發青年以創意思考與行動力投入公共事務，今年度新竹市政府首次推動青年志工隊，今年8月起陸續辦理城市導覽、環境行動及文化體驗共8場次服務方案及3場次青年志工培訓課程。勞青處表示，日前舉辦的志工培訓課程以「發聲力X企劃力X行動力」，帶領學員從服務經驗出發，學習以Podcast與短影片創作方式紀錄志工行動，為今年度青年志工培訓課程劃下圓滿句點。

勞青處表示，竹市青年志工隊今年辦理8場次服務方案，累積超過300人次參與，包含「風城走讀新竹志」，透過導覽舊城街區、認識地方產業及觀光；「風城淨行新竹岸」，透過淨灘、實際走訪南寮海岸，了解永續及減碳議題；「光映香山青年藝行」，走入竹市香山區，認識傳統工藝，實作玻璃。市府辦理不同主題服務方案，盼青年們從導覽志工實務、海岸淨灘行動，到玻璃工藝製作，可在行動中學習觀察、理解與關懷。

志工培訓陳信如講師與青年志工。

青發中心說明，志工培訓課程以多媒體溝通為核心，分別邀請入圍第六十屆廣播金鐘獎的「夥伴注意Huobanjuyi」團隊創辦人陳信如，以及「HMT你好明天」團隊創辦人楊庭瑄，帶領學員從企劃構思、錄製技巧到剪輯製作的完整流程。希望青年志工夥伴以自身參與志願服務的經驗為題，學習如何撰寫企劃書、設計節目腳本、錄製聲音與剪輯影片，將在地文化導覽、海岸淨灘及工藝體驗等行動轉化為生動故事，展現青年觀點與城市溫度。許多青年在課堂中分享，透過老師的帶領，學會錄製及剪輯Podcast，將自己的聲音跟影像分享給大家，「原來志願服務不像傳統想像，只是付出，而是可以用不同管道，分享說出、記錄與傳遞訊息。」



