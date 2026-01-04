行動代號曝光！美軍「絕對決心行動」突襲委內瑞拉首都
美國參謀長聯席主席丹·凱恩將軍，今在記者會中首度完整揭露，美軍日前在委內瑞拉首都卡拉卡斯執行代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的高風險拘捕任務，動員超過150架各型軍機，整合空、海、陸、太空與網路作戰能量，於夜色掩護下突入市中心，成功拘捕遭美國起訴的委內瑞拉領導人尼可拉斯·馬杜洛及其妻子，行動全程無美方人員傷亡。
凱恩表示，該行動依總統命令、並在司法部請求下執行，歷經數月規畫與反覆演練，選在1月2日凌晨、氣象條件短暫好轉之際發動，是「只有美國聯合作戰部隊才能完成的任務」。
他指出，行動核心在於維持戰術奇襲。美軍自西半球陸地與海上約20處基地同步起飛，轟炸機、戰鬥機、偵察監控機、直升機與無人機依精密時序匯聚，為拘捕部隊鋪設一條低空滲透路線。夜間飛行員須在低雲、山區與海面複雜環境中飛行，任何一個環節失誤，都可能導致任務失敗。
凱恩說，當直升機編隊以距海面約100英尺高度接近委內瑞拉海岸時，美方同步啟動太空與網路作戰支援，削弱對方感知與防空能力；空中掩護由多型戰機擔任，包括F-22、F-35、F/A-18與B-1轟炸機等，確保直升機能安全進入目標區域。
美東時間晚間10時46分，總統正式下達行動命令。隨著夜色推進，直升機穿越最後一道高地後現身，聯合空中作戰單位同步癱瘓卡拉卡斯周邊防空系統，維持空域優勢。美東時間凌晨1時01分，拘捕部隊抵達馬杜洛住所，迅速隔離院區、控制動線並執行拘捕。
凱恩透露，部隊進場期間曾遭到射擊，直升機依法自我防衛並以壓倒性火力回應，其中一架遭擊中但仍保持可飛行狀態；在空中與地面即時情報支援下，拘捕行動順利完成，馬杜洛與其妻最終放棄抵抗，由執法人員帶離現場。
隨後，美軍依計畫展開撤離，戰機與無人機提供持續空中掩護與壓制火力。部隊撤出過程中發生多次防衛性交火，仍安全返回海上起飛平台。美東時間凌晨3時29分，搭載被起訴人員的機隊越過海域，並轉移至兩棲突擊艦完成後續處置。
凱恩強調，這次行動展現美國聯合作戰部隊高度整合與精準投射戰力的能力，「我們反覆訓練與演練，不只是為了把事情做對，而是確保不可能出錯」。他也表示，美軍仍在相關區域維持高度戒備，隨時準備防衛自身並捍衛美國在該地區的利益。
