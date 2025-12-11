行動動物園開進偏鄉！ 來一課「老幼共學」創新跨代體驗

動物園今年以「行動動物園」模式，前往中台灣社區學校。(台北市立動物園提供)

記者王誌成／台北報導

台北市立動物園每年規劃推動一至二次的偏鄉地區「行動動物園」課程，今年十二月首度以「老幼共學」模式，在台中、雲林、彰化等地方社區以連結大眾生活經驗的「健康檢查」為主題。動物園今年以「行動動物園」模式前往台灣中部社區學校。

將園區昆蟲館「看你什麼嘴臉」新展部分內容，結合動物園照顧動物經驗，為社區銀髮長者和幼兒們帶來一課饒富趣味的「昆蟲版視力大考驗」與「動物營養菜單」知識課！是台北市立動物園首次因應超高齡社會，推動的「老幼共學」創新課程。

為了縮短城鄉教育資源差距並促進世代間的溫馨互動，為跨年級的全校師生帶來生動趣味的「視力檢查」與「牙齒保健」，透過昆蟲的視覺與口器構造，以及動物健康體態觀察與飲食關係等課程設計的互動遊戲，一起度過愉快的跨級共學時光。

在課程中，幼兒與長者不時會被分配在同一小組活動，長者們發揮人生經驗，輔導小朋友安全地遊戲，而孩子們則以其天真爛漫的笑容和好奇心，為長者帶來歡笑和活力。幼兒在過程中學到動物知識，長者們則體驗到被需要與重視的感受，加強了彼此間的社區連結，是此次活動中最溫暖的收穫。