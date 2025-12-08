行動博物館屏東巡展 呈現豐富海洋觀

記者劉昕翊／綜合報導

「海不揚波：書頁間的海洋魅影」古籍文獻展暨「海洋生物，藥不藥？」行動博物館巡迴展，明日起至明年1月31日在屏東縣立圖書館總館1樓大廳登場，陳展豐富國家圖書館藏書籍，搭配互動展示，展現古人對海洋的想像與觀察，也呈現海洋生物多方面應用。

為推動全民閱讀與環境素養，國圖與國立海洋生物博物館以海洋為題，從歷史與自然2大面向切入策劃展覽，其中，「海不揚波：書頁間的海洋魅影」古籍文獻展，取材國圖館藏珍稀古籍，內容涵蓋《山海經》中的海中神獸、明清世界地圖《瀛寰志略》的海陸疆界、《閩中海錯疏》中古代餐桌上的魚貝佳餚，以及百科圖譜《三才圖會》海洋生物在醫藥與信仰中的角色，也一併展出《金石昆蟲草木狀》等4本高精度複製本古籍，盼呈現多元豐富的古代海洋觀。

另行動博物館以「再利用、再循環、再設計」為核心，融合國圖典藏之古書內容及海生館研究成果的互動展示，呈現海洋生物在醫療、文化與日常生活中的應用，以及與藥用相關的多元面向，落實海洋知識的普及與再生。

行動博物館融合國圖典藏之古書內容及海生館研究成果的互動展示。（國家圖書館提供）