行動守護芳苑沿海記憶 彰化海牛文化推手魏清水辭世

（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化芳苑鄉海牛文化重要推手、海牛學校校長魏清水日前因腎臟問題接受治療，病情卻持續惡化，3日辭世；家人透過臉書表示，希望大家為其父祈福平靜走完生命最後一段路。

魏清水家人昨天透過臉書（Facebook）發文表示，父親12月初因腎臟功能狀況不佳入院二林基督教醫院，之後轉院至彰化基督教醫院治療，後續檢查顯示身體各項指標持續惡化，3日下午辭世；請大家為其父誠心祈福平靜走完生命最後一段路，也提醒大家要留意自身細微身體變化。

芳苑地區以牛車採蚵的傳統海牛文化，展現地方獨特濱海農耕記憶與文化價值，被登錄為彰化縣無形文化資產；魏清水於民國90年回鄉，推廣海牛文化迄今，並創辦海牛學校，致力於文化教育與保護鄉土。

彰化縣文化局長張雀芬表示，對於海牛文化守護者魏清水辭世深感不捨，他長年投入地方文化保存與教育推廣，用行動守護海牛與沿海生活記憶，讓更多人看見這片土地的價值與溫度，即使他的身影不在，所留文化種子仍將持續生根。（編輯：陳仁華）1150105