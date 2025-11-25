行動宣示終止「家內事」 新北攜手〈蘭馨〉遊行反暴力

《圖說》響應「1125國際婦女受暴終止日」，新北市政府攜手新北市國際蘭馨交流協會以車隊遊行行動宣導。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府響應「1125國際婦女受暴終止日」，今〈25〉日攜手新北市國際蘭馨交流協會發起街頭行動，以反家暴、反虐童、反性侵害、反霸凌及反毒為主題，進行誓師遊行。行動車隊自板橋第一體育場啟動，沿途穿梭板橋鬧區，以街頭宣導方式將「暴力零容忍」訊息帶入城市日常。

社會局長李美珍及副局長許秀能現身支持，以行動展現新北市守護婦幼的決心。李美珍表示，家庭暴力過去常被視為「家內事」，但隨著意識提升，社會已不再容忍暴力。

《圖說》反暴力行動車隊自板橋第一體育場出發，沿途穿梭板橋鬧區，社會局長李美珍(左1)及副局長許秀能(紅衣者)共同呼籲「暴力零容忍」。〈社會局提供〉

她指出，政府在通報後如何提供完善協助，更是守護安全的重要一環。新北市長期致力家庭暴力防治，建構多元服務，包括受暴婦女就業支持、托育銜接、居住協助等婦女增能方案，以及緊急與中長期庇護服務，協助受暴者脫離危險環境、重建生活。

李美珍強調，「暴力零容忍」，呼籲民眾若發現危險跡象，要勇於通報、尋求支援，讓每一位處於風險中的人，都能在第一時間獲得安全與幫助。

《圖說》國際蘭馨交流協會成員響應反暴力街頭行動，呼籲民眾如發現危險跡象，要勇於通報、尋求支援。〈社會局提供〉

蘭馨國際交流協會第28屆中華民國總會總監施秉慧表示，協會為國際性的婦女服務組織，今年攜手新北市社會局首度採車隊遊行方式，並特別選今日上午11時3分象徵「國際婦女受暴終止日」及「113保護專線」的時間，全國45個分會同步響應，並號召各地相關協會加入街頭行動，以全國連線的方式提升社會對家暴與性別暴力議題的警覺。期盼透過「113」諧音時刻的巧思，讓民眾更容易記住保護專線，當面臨危險時能即時求助。