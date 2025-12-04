行動實踐志為人醫 深入北港偏鄉長者找回偏鄉

嘉義大林慈院醫療團隊深入北港偏鄉，探訪一位獨居的黃阿公，阿公長期飽受腰部痠痛及腳麻之苦，經診斷，阿公的病痛源於骨刺壓迫神經，導致神經性跛行。副院長陳金城為阿公安排了椎間盤切除與骨釘固定手術，術後阿公恢復良好，他非常感恩醫療團隊的照顧。

巡房 看到醫生來巡房，黃阿公實在很感激，因為他腰椎長骨刺壓迫神經，痛到走路都跛腳。大林慈濟醫院副院長 陳金城：「因為他的不舒服 好幾個月了，甚至超過半年了 他也慢慢地，沒有辦法正常的走路，他也有一隻眼睛看不清楚，行動上會更加地不方便。」

家裡往診前一陣子大林醫療團隊到北港水林鄉訪視，看見獨居的黃阿公，綁著束腰，下肢痠麻疼痛，副院長陳金城請社工安排他到醫院做進一步檢查，找出病因。大林慈濟醫院副院長 陳金城：「就是一個很典型的神經性跛行，造成的原因，大部分都是腰椎長骨刺。」

開完刀後，黃阿公下肢痠麻的症狀馬上緩解很多，他很感激醫療團隊的用心。病患 黃阿公：「我想不到 醫生去到我家看我。」

現在能用四腳拐，慢慢行走，需要再復健一段時間。醫療團隊走入偏鄉，主動發覺需要，真正的力行了志為人醫守護生命的信念。

