行動挺台！德國邦議員團訪我駐德代表處 承諾推動強化台德關係

柏林邦議會基民黨團副主席佛萊馬克(Danny Freymark)於12月2日下午率邦議員、各區代表計約30人蒞臨駐德國代表處，我國駐德代表處大使谷瑞生代表歡迎訪賓並就台德關係發表專題演講。谷瑞生首先感謝柏林邦邦議員在本年11月我前總統蔡英文來德國參加柏林自由週之際，邀請蔡前總統前往柏林邦議會，並感謝柏林邦議員長期對台灣的支持。

谷大使也鼓勵柏林邦議會議員踴躍加入柏林邦議會友台小組，希望雙方藉由互訪，如參加2026年智慧城市展，以及深化教育合作等，提升雙方關係。

TAIWAN新解：Top-AI-Wonderful-Attractive-Nation

谷瑞生大使還說明指出，歐盟國家支持台灣的主要是因為雙方共享民主、自由與人權等共同價值；其次是台灣傲人的競爭力；第三是台灣在全球供應鏈上扮演不可或缺的角色。全球90%以上的AI伺服器及先進製程晶片是由台灣產出，台灣是全球半導體及AI供應樞紐，TAIWAN可詮釋為Top-AI-Wonderful-Attractive-Nation。

在兩岸關係上，谷瑞生強調，中國從未放棄武力犯台，中國對台灣的軍事威脅及混合式攻擊日益頻繁。中國對台灣的威脅，象徵民主與威權的對抗，而歐洲國家可以向台灣學習優質的韌性防衛經驗。

中國在國際間利用對聯合國第2758號決議的錯誤詮釋，企圖將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣。理念相近國多已明確表達反對中國片面改變台灣地位的企圖，如德國外交部長Johann Wadephul也多次公開強調，聯合國憲章中禁止使用武力原則適用於台海。

台德關係增溫：連年挺台參與WHO、邦總理訪台

谷瑞生感謝德國政府對台灣的實質支持，如德國軍艦航行經過台灣海峽、德國聯合政府在聯合執政協議中重申台海現狀的任何改變都必須以和平方式並經兩岸雙方同意進行。尤其德國聯邦衛生部長Nina Warken在今年世界衛生大會中發言挺台，此係德國連續第三年表達支持台灣參與世界衛生組織。

谷大使最後以薩克森邦邦總理克雷奇默(Michael Kletschmer)今年九月率團訪台為例，表示這是1999年以來首次現任邦總理訪台，證明台德雙方的夥伴關係不斷深化中，希望未來有更多此類的交流。

佛萊馬克副主席等訪賓感謝谷大使深入說明兩岸關係以及台德關係發展現況，表示在此民主與極權對抗之際，民主陣營間緊密合作的重要性尤勝以往，他們也將盡所能在現有台德關係基礎上更進一步促進雙邊教育、經濟及科技等交流，實質提升雙方關係，共創民主國家富裕與繁榮。