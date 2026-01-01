即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長擬參選人、立委邱議瑩今（1）日舉辦紀錄電影《冠軍之路》包場活動，並邀請導演龍男·以撒克·凡亞思親臨映後座談，分享拍攝歷程與幕後故事，現場還有多名退役球員與會，齊聚「台鋁影城」見證熱血。





邱議瑩表示，導演龍男是她好姐妹、立委蘇巧慧的先生，兩人私交不錯，並感謝他在電影正式上映的重要日子撥空參加活動；龍男說，拍攝過程中也感謝邱委員的諸多幫忙，今天她特別包兩場，可看得到她對基層選手與棒球產業的用心。

快新聞／行動挺體育！邱議瑩包場《冠軍之路》 邀導演、退役球員見證熱血

邱議瑩包場《冠軍之路》，邀導演、退役球員見證熱血。（圖／邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩透露，她特別邀請多位棒球界前輩與現役好手一同觀賞，包括全壘打王趙士強、前統一獅與興農牛投手杜福明、中信兄弟二壘手岳東華，以及台鋼雄鷹二軍總教練林振賢。

趙士強特別稱讚，期待邱議瑩若擔任市長，能有個「喜歡棒球的市長」一定會好好照顧大家。

此外，她也邀請多支基層與青年體育團隊到場觀影，包括高苑工商棒球隊、美濃國中小棒球隊、下一棒後生慢壘隊、鳳山忠孝國中國小棒球隊、前鎮明正國小體操隊，以及高苑工商董事長余政憲和多位資深棒球迷共襄盛舉。

最後，邱議瑩說，新年的第一天，能和跨世代球員齊聚一堂，共同重溫台灣棒球的榮耀時刻，她感到特別溫馨，也展現世代傳承的精神，「正因為對棒球的熱愛，彼此的距離得以拉近」，希望以棒球為起點，延伸至文化、科技與產業發展，持續累積台灣的自信與能量，讓世界看見台灣，也讓Team Taiwan在國際舞台上持續閃耀光芒。







原文出處：快新聞／行動挺體育！邱議瑩包場《冠軍之路》 邀導演、退役球員見證熱血

