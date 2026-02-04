行動攝影棚齊拜年 中嘉寬頻|家和鶯歌、三峽新春揮毫

《圖說》三峽區長施玉祥開筆寫新春。〈主辦單位提供〉

【記者葉柏成／新北報導】「中嘉寬頻｜家和」配合農曆春節到來，鶯歌、三峽區公所日前分別舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請書法家現場揮毫，吸引上百人參與。並預計於農曆春節期間在CH3公用頻道進行播出，邀請在地民眾輪番喊出吉祥話，透過後製剪輯營造出喜慶的年節氛圍，向全國的民眾進行拜年。

中嘉寬頻｜家和資深經理許巧妮表示，家和身為在地媒體長期深耕在地，不僅在節慶文化扮演CH3公用頻道的推手，同時也推廣公益關懷、媒體識讀等社會議題，在各個現場宣傳115年度低收戶免費安裝收視數位有線電視以及20M寬頻優惠服務。

《圖說》鶯歌區公所現場邀請民眾一同推廣低收入戶免費安裝資源。〈主辦單位提供〉

同時，透過「CH3公用頻道」與「媒體識讀互動」知識問答，讓民眾認識公用頻道與媒體識讀的實用觀念，活動期間拍攝的拜年吉祥話短片，後續也將於 CH3 公用頻道播出，在活動現場邀請親子一同透過鏡頭拜年，共同營造充滿年節氛圍又寓教於樂的社區活動。

《圖說》鶯歌區公所民眾參加媒體識讀獲獎合照。〈主辦單位提供〉

她指出，鶯歌、三峽的新春揮毫活動，切身感受新北各地的揮毫活動其獨特性，從活動開場就顯而易見。鶯歌區公所新春揮毫開場由永昌社區發展協會湧泉樂坊古箏演出與永吉國小帶來的口琴表演開啟精彩序幕，鶯歌區區長曾明華也為大家介紹新北春聯「馬祥厚運」好運來，並由眾多書法家現場揮毫贈春聯，還有餐食、特色福袋贈送。

三峽區新春揮毫在三峽公有市場展開活動，由三鶯社大帶來滿懷動人情懷的舞蹈演出，並邀請三峽區區長施玉祥開筆寫出「春」字，代表新年新春到，預祝大家馬年行大運。

《圖說》鶯歌區公所民眾熱情填寫參與活動拍攝。〈主辦單位提供〉

民眾歐陽小姐表示，活動非常有趣，沒想到來參加拿春聯活動還能參加錄影！此外，也有小朋友特別過來體驗拍攝，羅同學覺得機會很難得，以前都沒有上過電視、很好玩。