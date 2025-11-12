TVBS新聞網

行動支付快又能賺回饋 業者戰場從台灣跨足日韓

唐家儀 鄭勝為
行動支付已成為現代消費者日常生活中不可或缺的一部分。（圖／TVBS）
隨著科技的快速發展，行動支付已成為現代消費者日常生活中不可或缺的一部分。現今民眾在超商結帳時，越來越傾向使用行動支付方式取代現金交易，只需「嗶」一聲即可完成付款。台灣各種支付平台的崛起，不僅為國內消費者提供多元選擇，更擴展至日本、韓國等熱門旅遊國家。

 

在日本，市占率第一的支付業者PayPay，與台灣多家業者合作。（圖／TVBS）
在日本，市占率第一的支付業者PayPay已與台灣的街口、一卡通、玉山Wallet及全支付等四家業者合作，為台灣消費者提供便捷的支付服務。旅遊Youtuber林旼叡表示，使用這類支付方式最大的好處是免收1.5%的海外交易手續費，只需簡單地將app切換到日本或韓國模式，綁定台幣帳戶後，就能輕鬆完成付款。不過林旼叡也提到，由於使用者增加，現在的回饋已大幅縮水，如果是在超商進行小額支付還可以獲得一些回饋，但若要進行大筆消費，使用信用卡可能會更實際。

廣告

過去，海外支付市場一直是信用卡的天下。根據聯合信用卡中心統計，2024年台灣民眾跨境刷卡總額達6023億元，年增超過三成；2025年7月單月更刷出616億元，占整體簽帳額15.6%，創下歷史新高。信用卡之所以受歡迎，主要是因為其提供哩程累積、機場接送、旅遊平安險及分期功能等多項優惠。然而，信用卡在境外交易通常需支付1.5%至2%的手續費，加上匯率落差，常會吃掉一部分回饋，而行動支付正是瞄準這個缺口切入市場。

 

信用卡在境外交易通常需支付1.5%至2%的手續費，但也有許多好康。（圖／TVBS）
信用卡達人子勛分享，他的選擇標準很簡單：「回饋哪邊高我就往哪邊去。」他建議消費者可以留意銀行是否有推出加碼活動，特別是針對國人最喜愛的日本或韓國旅遊目的地。不過他也提醒，某些行動支付或銀行端信用卡可能有回饋上限的限制。子勛本人的Apple Pay中綁定了多達10幾張信用卡，他會依據哩程、點數或現金回饋及銀行加碼活動來決定使用不同卡片。

目前市場上各家行動支付業者都推出了吸引人的回饋方案。全支付主打在日韓享有筆筆最高3.5%回饋；街口支付則在年底前推出周周最高29%回饋，但有額度和店家限制；台灣Pay也鎖定日韓市場，韓國到年底前甚至享有筆筆15%回饋。據金管會統計，台灣成年人應用電子化支付的比率達81.6%，遠高於全球平均的64%。對年輕族群而言，行動支付付款直覺且回饋豐厚，都是吸引他們使用的誘因。林旼叡指出，現在許多銀行都提供3%以上的回饋，而且都是不收年費的卡片。他表示：「比如說刷機票刷旅遊，他都有旅平險，或是給你更高額的回饋，這些拿下來都還蠻可觀的，不管是點數還是說實際的回饋現金，不賺白不賺。」

雖然行動支付在日韓相當普及，但專家指出在歐美地區可能行不通，消費者仍需隨身攜帶信用卡。信用卡達人子勛認為，短期內行動支付要完全取代信用卡仍有難度：「我覺得短時間應該有一點難，因為他還是必須要跟當地的業者去做一個配合。可是如果今天我是單純用信用卡，他其實只要有POS機就可以去做交易。」他補充道，從銀行角度來看，信用卡可能更有利，因為還是有手續費的收取。隨著銀行端規則不斷變動，消費者若想省錢，必須精打細算。在多元支付時代，能夠提供最佳優惠及服務的支付方式，才是吸引消費者的關鍵。

