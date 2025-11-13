行動支付成詐騙溫床 瑞芳警超前部署攜手全聯防詐

由於行動支付已成為民眾日常生活的便利工具，但詐騙集團也趁勢滲入生活細節，以冒名客服、條碼繳費等手法誘導民眾匯款。為防範新型態詐騙，新北市警局超前部署，與全聯福利中心攜手製作防詐宣導文宣，提醒消費者留心支付陷阱，打造「全民防詐」的安全環境。

瑞芳警分局響應新北市警局防詐政策，積極推動轄區超商合作。（圖／警方提供）

瑞芳警分局響應新北市警局防詐政策，積極推動轄區超商合作，目前已完成「全聯瑞芳店」與「全聯貢寮延平店」宣導張貼，由員警親赴現場協助設置，讓防詐標語走入日常消費情境中。透過在民眾最常接觸的商業據點張貼宣導文宣，將反詐觀念直接深入民眾生活。

瑞芳警分局表示，此次防詐作為落實生活化特質，直接深入民眾接地氣，將反詐觀念落實到民眾最常接觸的商業據點，是一項極具策略性的作法。新北市警察局長方仰寧強調的不是口號，而是要讓防詐成為生活的一部分，當民眾在結帳時抬頭一看，就能多一分警覺、少一分損失，這正是警察努力的價值所在。

瑞芳警分局強調，將持續依循政府打詐識詐政策方向，深化與地方商家的合作網絡，透過貼近社區的方式推動防詐教育，讓「每一次消費」都成為守護財產安全的第一線。

