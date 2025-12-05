行動支付普及率近9成 金融服務成為新戰場

行動支付在台灣的角色快速進化，從單純的付款工具逐步轉為金融服務主入口。資策會產業情報研究所(MIC)發布最新「行動支付國際趨勢展望與台灣消費市場分析」，今(2025)年使用過「支付金融服務」的民眾比率達66.4%，較去(2024)年明顯提升，其中「行動支付投資理財」在1年內成長13.5%，增幅居各項金融服務之冠。

台灣行動支付普及率在今年進一步彈升至89.9%，等同每10位智慧型裝置用戶中，已有近9位以行動支付完成交易，國內消費行為幾乎全面走向數位化。同時，使用頻率持續上揚，有44.1%的用戶每月超過11次，「每日都用」的重度族群也上升至10.3%，反映行動支付逐漸成為民眾主要的日常消費方式。

應用場景也快速拓展，調查顯示，便利商店、量販店、網購平台、超級市場與連鎖餐飲為5大主要場域，近1年成長最快的則是量販店、自營型餐飲、繳費繳稅、夜市與路邊攤，顯示行動支付正跨越大型通路限制，深入更多生活環境與過去較難導入的場域。

在支付之外，金融服務的運用也明顯擴張，比率來到66.4%，其中「開設銀行數位帳戶」由去年的23%提高至31.2%、年升8.2%；點數轉贈、拆轉帳、線上保險與線上貸款等功能亦呈現增長。調查認為，行動支付平台正加速成為「金融服務聚合器」，涵蓋帳戶、點數、保險、貸款與理財等多元功能，競爭已從支付端延伸至更完整的金融科技平台。

跨境使用需求同步走高，今年有22.6%的台灣使用者曾在國外以行動支付消費，較去年攀升3.8個百分點，凸顯海外旅遊回溫與國際支付環境整合度提升，使跨境行動支付逐漸成為新趨勢。

