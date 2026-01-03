[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃今（3）日持續展開「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，深入東山、白河、後壁、新營、柳營等溪北地區。上午自東山碧軒寺出發，沿途走訪多處廟宇與地方據點，一路受到鄉親夾道歡迎，現場鞭炮聲、加油聲不斷，展現基層熱度。

行動政府鐵馬走進溪北 陳亭妃：我不是選舉才出現，這裡我已經走了八年。（圖／陳亭妃辦公室）

一早8點多，東山碧軒寺前即湧入約五百位支持民眾，其中後壁、白河、新營、柳營皆為溪北重要區域，陳亭妃一到場，第一時間逐一與鄉親握手致意，並進入廟內參拜，祈求地方平安，也獲得廟方祝福順利通過初選、高票當選，隨後在里長、廟方幹部及農會代表陪同下進行宣講，並拜託鄉親在民調期間「顧好電話、顧好台南的未來」。

陳亭妃在宣講中強調，溪北地區不是台南的邊緣，而是農業、產業與文化的重要根基，她細數近年為溪北爭取的重要成果，包括糖鐵五分車保存與活化、後壁蘭花園區升級為國家級花卉產業園區，以及更貼近農民實際需求的農業政策，目的就是讓產業留在地方、讓年輕人有機會在家鄉打拚。

她也談到「六都福利齊」的政策方向，直言台南身為直轄市，市民在福利上不該被比下去，無論是長者、育兒、青年或婦女政策，台南該有的，一項都不能少，「不是口號，是一項一項補齊」。

陳亭妃特別向溪北鄉親說明，自己不是選舉才出現的政治人物，「我已經在這裡八年了」，這段時間不論是會勘、爭取經費或解決地方問題，都是一步一腳印完成，她也分享自己小時候在新營長大的背景，表示對溪北的生活節奏、人情味與產業結構非常熟悉，「我很懂溪北，也一直把溪北當成自己要顧好的地方」。

沿途行程中，不少民眾自發揮手加油，也有身障者、年輕夫妻帶著孩子到場支持，讓陳亭妃多次停下腳步親自致意，現場氣氛溫暖。

陳亭妃最後以「家」作為宣講核心，形容台南就是一個大家共同生活的家，「女兒顧家，是天經地義的事」，她希望用女性的細心、耐心與責任感，把台南顧好。她強調，行動政府不是口號，而是市長走進現場、政府就在現場，「政治不是一時熱鬧，而是長時間的陪伴與承擔」。

