民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃於1月1日正式啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，自1月1日至1月11日，以「女力市長・鐵馬精神」騎遍台南37個行政區，親自走進基層、向鄉親報告與拜託。

【行動政府・行動正能量】妃妃鐵馬37區1/1正式啟程 支持者自發簇擁相挺凍蒜聲不絕於耳。（圖／陳亭妃辦公室）

1日早上，陳亭妃在眾多支持者自發到場相挺下，從永華市政中心出發。現場支持群眾熱情簇擁，「凍蒜！」聲不絕於耳，氣氛高昂溫暖。多位支持者表示，沒有動員、沒有安排，就是單純想來替陳亭妃加油，陪她走完最重要的一哩路。

陳亭妃強調，這趟鐵馬行動不是形式，而是她長年堅持的「行動政府」精神延伸，用最踏實的方式，把政策與關心真正帶到人民身邊。她也呼籲鄉親在1/12、1/13、1/14民調期間「守住電話、守住陳亭妃」，用人民的力量守護台南的未來。

王世堅委員曾說：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」這句話在此刻被重新賦予意義，「勳章說」成為陳亭妃37區鐵馬行的共同信物。現場「妃妃勳章信物」詢問度極高，許多支持者主動索取並別在身上。支持者表示，這枚勳章不只是紀念品，而是自己與陳亭妃之間情感的連結，也是彼此共同的約定與信念。

陳亭妃表示，「勳章信物」象徵的是人民一路陪伴的見證，27年來，每一個挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來。而從1月1日到1月11日則有幾個不同含義，第一個含意「11111」代表陳亭妃27年來就是苦幹實幹、一步一腳印，第二個含義是不論是媒體公布的數波民調或是我們自己的內參民調，陳亭妃都是站在一路領先的位置。

陳亭妃宣布，1月1日至1月11日的鐵馬大串連行動，將橫跨台南37區，全程導入GPS行程追蹤系統，並透過臉書、YouTube直播，讓鄉親隨時掌握妃妃鐵馬的行程。她也拜託支持者幫忙分享，讓更多親朋好友看見她長年為台南努力的過程。「女力市長・鐵馬精神」與市民建立最真誠的連結，找回人民心中最真的感動。

