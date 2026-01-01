「行動政府・行動正能量」鐵馬行動完成首日52公里 陳亭妃：人民的溫暖就是我最大的力量

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，立法委員陳亭妃今（1）日展開「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，從上午10時20分自永華市政中心出發，沿途騎行至北極殿、巴克禮公園，傍晚抵達文化中心，首日行程總里程約52公里。一路上受到不少民眾揮手加油、熱情打氣，為這趟鐵馬行動注入滿滿正能量。

鐵馬行程中，一對可愛的小姊妹站在路旁，手舉「妃妃姊姊加油」、「唯一支持陳亭妃」的手寫看板，讓陳亭妃當場停下腳步致意，直呼「真的很感動」。她表示，這樣的畫面正是她堅持走進基層、親自到現場的原因，「人民的一個微笑、一句加油，就是我繼續向前的力量。」

陳亭妃指出，這次「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，不只是選前行程，而是她27年來政治信念的延伸。她強調，所有的攻擊與抹黑，她都視為考驗，「如果沒有人民一路陪伴，我不可能走到今天。」她也說，民調領先是一份更重的責任，因為我們要讓人民更有信任感。

陳亭妃表示，自1月1日至1月11日，她將以鐵馬騎遍台南37個行政區，用「女力市長、鐵馬精神」走進市場、社區與生活現場，向鄉親報告政策、傾聽聲音。今天首日完成52公里行程，從永華出發、在北極殿與鄉親共進午餐，再一路騎行至巴克禮公園與文化中心，正是「市長在哪裡，政府就在哪裡」的具體實踐。

她也再次拜託市民朋友，在1月12日、13日、14日民調期間「守住電話、守住陳亭妃」，讓真正願意為台南承擔、為城市打拚的人，被人民看見。陳亭妃強調，這趟鐵馬行動會一步一腳印完成37區，「因為我相信，最強的力量，不在場面，而在人民心裡。」

