[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，立法委員陳亭妃持續推動「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今（8）日邁入第六天行程。陳亭妃表示，鐵馬行動只剩3天，就將完成鐵馬台南37區的承諾，這不只是決心的考驗，更是與市民同行、匯集所有正能量、共同為台南未來努力的歷程。

【行動政府・行動正能量】鐵馬行動進入倒數 陳亭妃：最後3天將騎完37區1/11集結正能量前進市政府。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃指出，這幾天最大的感受就是人民的力量，一路的鐵馬過程，無論是市區、海線、山區或農村，每一個加油聲、每一次揮手支持，都是支撐她繼續向前的動力。1月11日下午2點40分將完成37區前進永華市政中心，亭妃邀請鄉親到現場用行動陪伴、用正能量相挺，一起寫歷史讓台南出現第一位女市長。

廣告 廣告

鐵馬行動今日行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵，給予溫暖支持，台南是民主聖地，讓台南400年第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。

陳亭妃表示，台南是一座充滿歷史與人情味的城市，她會繼續用行動證明「行動政府不是口號」，一步一腳印傾聽民意、回應需求。最後1月11日下午2點40分我們要共同前進台南市政府的關鍵時刻，拜託所有支持她的市民一起站出來，讓陳亭妃不孤單！「扶龍王」王世堅也會陪著陳亭妃堅定向前，為台南打造更溫暖、更有力量的未來。

更多FTNN新聞網報導

為台南蘭花業者發聲！ 陳亭妃修法保障原本核准條件進駐花卉園區

陳亭妃民調領先對手一整年氣勢如虹 鐵馬直播展現堅定勇敢陳亭妃

行動政府鐵馬走進溪北 陳亭妃：我不是選舉才出現，這裡我已經走了八年

